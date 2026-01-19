Senegal campione d’Africa in Bergamasca festa per 8mila | Un trionfo che unisce

In Bergamasca, circa 8.000 persone hanno partecipato alle celebrazioni per il secondo titolo del Senegal come campione d’Africa, un evento che ha unito comunità e tifosi. Dopo quattro anni, il Senegal torna a conquistare il titolo continentale, rafforzando il legame tra il paese e la sua diaspora. Questa vittoria rappresenta un momento di orgoglio e di condivisione, simbolo di resilienza e identità.

Per la seconda volta nella sua storia, a quattro anni di distanza dalla prima e unica volta, il Senegal si è laureato campione d’Africa. E anche a Bergamo c’è una comunità unita che ha fatto festa: non solo le centinaia di persone che si sono radunate nella sede di Zingonia, ma anche nelle case, le famiglie unite hanno celebrato il successo, per poi trovarsi in strada. “Una serata speciale per tutti i senegalesi”, dice Malick Diop, consigliere comunale di Verdellino e parte attiva della comunità senegalese, “abbiamo organizzato una fanzone per vedere la partita tutti insieme, dove abbiamo seguito la competizione dall’inizio”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Senegal campione d’Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco

Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. A Rabat, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha conquistato il secondo titolo continentale, superando i tempi regolamentari e portando a casa una vittoria importante per il calcio senegalese. La gara, intensa e ricca di tensione, ha visto un risultato deciso nel periodo supplementare, consolidando il prestigio della squadra nel continente.

Fuochi, cori e... magliette: Senegal, che festa per la Coppa d'Africa!

Dakar si è tinta dei colori della vittoria, celebrando la conquista della Coppa d'Africa da parte del Senegal. Nella serata di domenica, la città ha vissuto momenti di gioia condivisa tra fuochi d'artificio, cori e il passaparola delle magliette celebrative. Un evento che ha rafforzato il senso di comunità e orgoglio nazionale, sottolineando l'importanza di questo traguardo nel contesto sportivo e culturale del paese.

