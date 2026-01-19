Fuochi cori e magliette | Senegal che festa per la Coppa d' Africa!

Dakar si è tinta dei colori della vittoria, celebrando la conquista della Coppa d'Africa da parte del Senegal. Nella serata di domenica, la città ha vissuto momenti di gioia condivisa tra fuochi d'artificio, cori e il passaparola delle magliette celebrative. Un evento che ha rafforzato il senso di comunità e orgoglio nazionale, sottolineando l'importanza di questo traguardo nel contesto sportivo e culturale del paese.

La città di Dakar in festa nella tarda serata di domenica dopo che il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa. Nella finale a Rabat, sconfitti 1-0 i padroni di casa del Marocco. Decisiva una rete di Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo tempo supplementare. Si tratta del secondo trionfo della nazionale senegalese negli ultimi quattro anni.

A Genova, si sono svolti celebrazioni per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. Dopo la partita, terminata 1-0 ai supplementari contro il Marocco, numerosi supporter dei Leoni della Teranga sono usciti in strada, causando la chiusura temporanea di alcune vie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra la comunità senegalese e gli appassionati di calcio presenti in città. Senegal vince Coppa d'Africa: festa per le strade di Dakar

Dakar si anima con una celebrazione spontanea dopo la vittoria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa. La città, riunita in strada, esprime la gioia per il successo della nazionale, portando un momento di unione e orgoglio nazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il calcio senegalese e un motivo di festa per tutta la comunità locale.

