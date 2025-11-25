Accordiacorde | in concerto il compositore e pianista Domenico Quaceci

Messinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 27 novembre alle ore 19, nell’Auditorium del Palacultura di Messina,per la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione,“Accordiacorde”, la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo prosegue conil compositore e pianista Domenico Quaceci (pianoforte) con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

