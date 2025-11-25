Accordiacorde | in concerto il compositore e pianista Domenico Quaceci

Giovedi 27 novembre alle ore 19, nell'Auditorium del Palacultura di Messina,per la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione,"Accordiacorde", la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo prosegue conil compositore e pianista Domenico Quaceci (pianoforte) con il.

Accanto al repertorio e alla tradizione della Filarmonica Laudamo Messina, diretta da Antonino Cicero, si affiancano anche i nuovi linguaggi musicali raccontati all'interno di "AccordiAcorde": rassegna permanente, giunta alla sua tredicesima edizione, ideata

