Se mi dicono che sono fortunato io sono contento | la teoria di Allegri dopo la nona vittoria del Milan per un gol di scarto

“La fortuna conta nella vita in generale, se mi dicono che sono fortunato io sono contento”. Così Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan per 1-0 contro il Lecce, la nona in campionato con un gol di scarto su 13 totali, che riporta i rossoneri a -3 dall’Inter e a +3 sul Napoli. A decidere la sfida è stato un gol di Fullkrug ( che non aveva avuto un inizio fortunatissimo ), dopo che Falcone aveva salvato il risultato un paio di volte su Pulisic e Rabiot. Un match che il Milan – statistiche alla mano – ha meritato di vincere: 3.40 xG contro lo 0.17 del Lecce, 20 tiri totali (6 in porta) contro i 4 della formazione di Di Francesco (0 in porta). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”

Al termine di Milan-Lecce, match della 21ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la partita a Sky Sport. Ha espresso soddisfazione per il risultato e ha sottolineato che, quando gli viene detto di essere fortunato, si sente comunque contento. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e professionale, in un contesto di stagione ancora in evoluzione.

