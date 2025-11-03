Milan-Roma Pavlovic | Contento per il gol e la vittoria Allegri mi da tante indicazioni

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma pavlovic contento per il gol e la vittoria allegri mi da tante indicazioni

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pavlovic: “Contento per il gol e la vittoria. Allegri mi da tante indicazioni”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - Al 10' Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17' è Dybala ad andare vicino all'1- Secondo tuttosport.com

Milan-Roma 1-0: Pavlovic realizza e Maignan sigilla una vittoria importantissima - 0: i rossoneri vincono il big match coi capitolini al termine di una partita ricca di occasioni da gol. Da notiziemilan.it

milan roma pavlovic contentoMilan-Roma (1-0): finisce qui! il Diavolo vince grazie a Pavlovic e Maignan - Il gol decisivo nel primo tempo è quello di Pavlovic. Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Pavlovic Contento