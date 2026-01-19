Scuola gli effetti del commissariamento regionale Il PD | A rischio un modello che ha garantito qualità e continuità dei servizi

Il commissariamento regionale dell’Emilia-Romagna, deciso dal Governo italiano a causa della mancata approvazione dei piani di dimensionamento scolastico, solleva preoccupazioni sul futuro del modello educativo locale. Il Partito Democratico ha presentato un question time in Consiglio comunale per evidenziare i potenziali effetti di questa misura sulla qualità e sulla continuità dei servizi scolastici, elementi fondamentali per il sistema educativo della regione.

Nidi d'infanzia, il Pd attacca la Giunta: "A Forlì non è più garantito l’accesso equo ai servizi"

Il Partito Democratico di Forlì torna a sollevare il problema dell’accesso ai servizi per la prima infanzia, evidenziando criticità nel sistema dei nidi d’infanzia. In vista della discussione sul bilancio comunale, il gruppo invita l’amministrazione a garantire un accesso più equo e sostenibile, sottolineando l’importanza di tutelare le famiglie e i bambini della città.

Urso: L’Italia sta diventando un modello. Nella tempesta il governo ha garantito stabilità

Il ministro Urso evidenzia i progressi dell’Italia nel rafforzare il settore industriale, sottolineando come il governo abbia garantito stabilità e trasparenza nelle crisi aziendali. Con una riduzione significativa dei tavoli di crisi, si evidenziano risultati concreti nel mantenimento degli stabilimenti e nella creazione di un modello di resilienza nazionale.

