Urso | L’Italia sta diventando un modello Nella tempesta il governo ha garantito stabilità
Il ministro Urso evidenzia i progressi dell’Italia nel rafforzare il settore industriale, sottolineando come il governo abbia garantito stabilità e trasparenza nelle crisi aziendali. Con una riduzione significativa dei tavoli di crisi, si evidenziano risultati concreti nel mantenimento degli stabilimenti e nella creazione di un modello di resilienza nazionale.
Sull’industria italiana “ abbiamo fatto trasparenza sui tavoli di crisi: erano 55, oggi sono 38. Ne abbiamo risolti molti mantenendo attivi gli stabilimenti. La linea è realismo, responsabilità, lavoro di squadra. Il mondo è in tempesta, ma il governo italiano ha garantito stabilità, affidabilità e credibilità. Ed è per questo che stiamo diventando un modello per gli altri”. Lo dice in una intervista a Milano Finanza e Class Cnbc il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Gigafactory europea sull’Ia: l’Italia spera nell’assegnazione. Tra i diversi temi affrontati nel corso dell’evento “Expert Talk” l’esponente del governo Meloni fa il punto sulla candidatura italiana per la gigafactory europea sull’intelligenza artificiale, spiegando che “La Commissione ha ricevuto 77 proposte, ma noi, a differenza degli altri Paesi, abbiamo saputo fare sistema e presentare un unico consorzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
