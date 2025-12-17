Nidi d' infanzia il Pd attacca la Giunta | A Forlì non è più garantito l’accesso equo ai servizi

Il Partito Democratico di Forlì torna a sollevare il problema dell’accesso ai servizi per la prima infanzia, evidenziando criticità nel sistema dei nidi d’infanzia. In vista della discussione sul bilancio comunale, il gruppo invita l’amministrazione a garantire un accesso più equo e sostenibile, sottolineando l’importanza di tutelare le famiglie e i bambini della città.

In vista dell’imminente discussione sul bilancio di previsione, in programma giovedì pomeriggio in consiglio comunale, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Forlì riporta al centro del dibattito il tema dell’accesso ai servizi per la prima infanzia, e in particolare ai nidi, chiedendo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

