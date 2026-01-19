Scotti la partita perfetta Vendetta biancorossa

Scotti, la partita perfetta. Vendetta biancorossa. A Cagliari, la Virtus Rosa Scotti ha conquistato una vittoria significativa contro le padrone di casa, con un risultato di 84-57. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, con prestazioni importanti di Nativi, Tykha e Zieniewska. Un match che ha evidenziato il valore e la crescita del team nel campionato regionale.

CAGLIARI 57 USE ROSA SCOTTI 84 SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk, Zieniewska 8, Corda 4, Tykha 11, Nativi 13, El Habbab ne, Deidda n.e., Gallus 10, Pasolini 6, Mattera 3, Pellegrini 2, Anedda. All.: Staico. USE ROSA SCOTTI: Lussingoli 7, Ianezic 3, Antonini 14, Vente 11, Rylichova 13, Ruffini 9, Logoh 2, Ndiaye 8, Casini 5, Manetti 12. All.: Cioni. Arbitri: Servillo di Roma e Quadrelli di Santa Maria Hoè Parziali: 11-31, 25-50 (14-19), 37-70 (12-20), 57-84 (20-14) CAGLIARI - Virtus Cagliari battuta, vendicando la sconfitta dell'andata, ed ottava vittoria consecutiva centrata. Buona la performance dell'Use Rosa Scotti, che nel match giocato sabato scorso in Sardegna (valido per la quattordicesima giornata del campionato di basket di Serie A2 femminile) ha regolato le rivali sarde con un netto 84-57.

Oggi si concludono le gare dell'ultimo turno del girone di andata di Eccellenza, con diverse sfide in programma alle 14,30. La capolista biancorossa affronta una partita complessa contro la Rondinella, che rischia in trasferta a Figline. Dopo gli anticipi di ieri, il torneo prosegue con l’obiettivo di consolidare le posizioni in classifica e prepararsi al ritorno. Impresa biancorossa: Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia

Il Forlì Calcio a 5 si aggiudica un accesso emozionante alle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, grazie a un triangolare combattuto e deciso nell'ultima giornata. La squadra biancorossa ha dimostrato determinazione e spessore, superando avversari di livello e conquistando un risultato importante nel cammino stagionale.

Riso Scotti Pallacanestro Pavia 1933 – Sangiorgese Comincia il girone di ritorno ed è subito sfida alla capolista. Domenica vogliamo un palazzetto caldo e gremito per spingere i nostri ragazzi fino all’ultimo secondo. Una partita che vale doppio, da vivere - facebook.com facebook

