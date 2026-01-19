Scontro treni in Andalusia | almeno 39 morti non ci sarebbero italiani

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, causando almeno 39 vittime e oltre 150 feriti. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, ha coinvolto due treni ad alta velocità che sono deragliati. Attualmente, non risultano italiani tra i feriti o le vittime. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo grave incidente.

Roma, 19 gen. (askanews) – Almeno 39 morti e oltre 150 feriti. È questo il bilancio, ancora provvisorio, di un gravissimo incidente ferroviario nel sud della Spagna avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, che ha coinvolto due treni ad alta velocità deragliati. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, aveva subito sottolineato su X che “l’impatto è stato terribile” e che il bilancio rischiava di aggravarsi alla luce di “informazioni molto allarmanti” su questo incidente. Secondo Puente, “gli ultimi vagoni di un treno” della compagnia Iryo partito da Malaga, in Andalusia, e diretto a Madrid “sono deragliati” nei pressi di Adamuz, quasi 200 chilometri a nord di Malaga, entrando in collisione con un treno della compagnia Renfe che viaggiava in senso opposto su un binario adiacente in direzione di Huelva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

