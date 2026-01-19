Scontro fra due treni in Andalusia almeno 39 morti e decine di feriti | un convoglio è deragliato e ha colpito l' altro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, coinvolgendo due treni lungo la linea ad alta velocità tra Madrid e la regione meridionale. Almeno 39 persone hanno perso la vita e numerosi sono rimasti feriti, dopo che un convoglio è deragliato e ha colpito un altro treno. L'evento ha sconvolto la zona, generando scene di confusione e preoccupazione tra i testimoni.

Scene di panico, caos e morte per un grave incidente ferroviario lungo la linea dell'alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno 39 vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi, con alcuni passeggeri che sono ancora intrappolati nei vagoni coinvolti, secondo la Guardia Civil, i servizi di emergenza e testimoni. Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

