Scontro tra due treni in Spagna | almeno 10 morti e un centinaio di feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, coinvolgendo due treni dell'alta velocità. Secondo i servizi di emergenza, il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e circa un centinaio di feriti. Le autorità stanno ancora operando sul luogo per gestire le operazioni di soccorso e accertare le cause dell'incidente.

E' salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell'alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. La dinamica del deragliamento ad Adamuz Secondo fonti della Guardia Civil, l'incidente è avvenuto alle 19,45 quando un treno LD AV Iryo 6189 Malaga-Puerta de Atocha è deragliato all'ingresso del binario 1 di Adamuz e si è immesso sul binario adiacente, dove viaggiava un altro treno LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva.

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltati

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno 10 vittime e numerosi feriti, con vagoni ribaltati e danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Deragliano due treni in Spagna: almeno 10 morti e diversi feriti

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Adamuz, in provincia di Córdoba. Due treni ad alta velocità sono deragliati, provocando almeno dieci vittime e numerosi feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini sull’accaduto.

Spagna, terrificante scontro tra due treni: è una strage. Almeno 24 morti e oltre 70 feriti (15 molto gravi) - Una "notte di profondo dolore per la Spagna", l'ha definita il premier Pedro Sanchez, dopo l'incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità in Andalusia.