Deragliano due treni in Spagna | almeno 10 morti e diversi feriti

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Adamuz, in provincia di Córdoba. Due treni ad alta velocità sono deragliati, provocando almeno dieci vittime e numerosi feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini sull’accaduto.

Un grave incidente ferroviario ha sconvolto l’ Andalusia: due treni ad alta velocità sono deragliati nei pressi della località di Adamuz, in provincia di Cordova, causando morti e diversi feriti. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Efe, mentre fonti della Guardia Civil parlano di almeno dieci vittime e alcune persone rimaste intrappolate tra i rottami. Il deragliamento dei treni. Así ha quedado el tren de alta velocidad de Iryo tras descarrilar en Adamuz (Córdoba). Otro tren AVE también estaría afectado. pic.twitter.com7wb9WiSLIF — Julio César Ruiz Aguilar (@jcruizaguilar) January 18, 2026 Secondo le autorità spagnole, il primo convoglio coinvolto è un treno della compagnia Iryo, partito alle 18. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: almeno 7 morti e feriti

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: almeno 5 morti e feriti

