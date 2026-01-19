Scontro tra due treni dell' Alta velocità in Spagna | 40 i morti Sanchez | notte di dolore Quattro vittime originarie di Punta Umbria

Un grave incidente ha coinvolto due treni dell'Alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia, provocando almeno 40 vittime. L’incidente, avvenuto ieri sera alle 19.39, ha causato un bilancio ancora provvisorio, con i soccorritori al lavoro tra le macerie. Il presidente Sánchez ha espresso dolore per questa tragedia, che ha colpito anche quattro cittadini di Punta Umbria.

Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19.39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 40 i corpi delle vittime recuperati fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati anche 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020).

Incidente ferroviario in Spagna: un video dall'alto mostra il luogo dello scontro fra due treni https://tg.la7.it/esteri/incidente-ferroviario-spagna-video-luogo-disastro-19-01-2026-251142 - facebook.com facebook

Il gravissimo incidente ferroviario nel sud della #Spagna, in #Andalusia . Due treni ad alta velocità sono rimasti coinvolti in uno scontro dopo il deragliamento di alcuni vagoni x.com

