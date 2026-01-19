Scontro tra due treni dell' Alta velocità in Spagna | 39 i morti un centinaio di feriti Sanchez | notte di dolore Cordoglio di Meloni

Un grave incidente si è verificato sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolgendo due treni. Il bilancio attuale conta 39 vittime e circa un centinaio di feriti. Le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e ricostruire quanto accaduto. La tragedia ha suscitato dolore e cordoglio a livello internazionale, con commenti da parte di leader come Sanchez e Meloni.

Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19.39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperati fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Feedpress.me

