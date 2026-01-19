Scontro tra due treni dell' Alta velocità in Spagna | 39 i morti Sanchez | notte di dolore Quattro vittime originarie di Punta Umbria

Un grave incidente si è verificato sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolgendo due treni e causando almeno 39 vittime. Quattro delle vittime sono originarie di Punta Umbria. Il deragliamento, avvenuto ieri alle 19.39, ha portato a un bilancio tragico, con le autorità che continuano le operazioni di recupero e gestione dell’emergenza. Il presidente Sanchez ha espresso dolore per questa notte difficile.

Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19.39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 40 i corpi delle vittime recuperati fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all'altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati anche 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Feedpress.me

