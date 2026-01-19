Tragedia in Andalusia deragliano due treni dell’alta velocità | almeno 39 morti e 73 feriti Sanchez | Notte di profondo dolore
Due treni ad alta velocità sono deragliati in Andalusia, causando almeno 39 vittime e 73 feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato grande dolore nella regione. Il governo spagnolo ha espresso cordoglio per le vittime e la comunità locale si stringe nel lutto. L’incidente rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario del paese.
Barcellona, 19 gennaio2026 – È salito a 39 morti e 73 feriti a causa del deragliamento di due treni ad alta velocità in Spagna. Tra i feriti ci sono quattro minori e che 15 persone versano in gravi condizioni. La tragedia è accaduta ieri pomeriggi nella città di Adamuz, in Andalusia. Il bilancio potrebbe aggravarsi. È l’aggiornamento riportato questa mattina dall'emittente radiofonica COPE. Il presidente della giunta di andalusia, Juanma Moreno, ha anche avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni deragliati è molto deteriorato, rendendo difficili le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Due treni dell’alta velocità deragliano in Andalusia, decine i morti e i passeggeri intrappolati al buio: cosa sappiamo
Il 18 gennaio 2026, due treni ad alta velocità sono deragliati vicino ad Adamuz, in Andalusia, causando numerosi morti e passeggeri intrappolati al buio. Si tratta di un incidente che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, ancora in fase di accertamento. Di seguito, le informazioni disponibili sulla tragedia e le prime ricostruzioni di quanto accaduto.
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e 75 feriti – La diretta
Un incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, vicino a Adamuz, nella provincia di Córdoba, ha provocato 39 vittime e 75 feriti. Due treni dell’alta velocità sono deragliati in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande risonanza, richiamando l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto e le procedure di emergenza adottate sul territorio. Restano in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.
Andalusia, scontro fra treni: 39 morti e decine di feriti. Sanchez: notte di profondo dolore
Con grande tristezza apprendo dell'incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L'Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. x.com
Tragedia in Spagna: all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia, si sono scontrati due treni ad alta velocità. Almeno 5 i morti; numerosi i feriti. Lo riferisce la Guardia Civil, citata dall’emittente pubblica Tve. L’incidente è avvenuto questa sera. I s - facebook.com facebook
