Tragedia in Andalusia deragliano due treni dell’alta velocità | almeno 39 morti e 73 feriti Sanchez | Notte di profondo dolore

Barcellona, 19 gennaio2026 – È salito a 39 morti e 73 feriti a causa del deragliamento di due treni ad alta velocità in Spagna. Tra i feriti ci sono quattro minori e che 15 persone versano in gravi condizioni. La tragedia è accaduta ieri pomeriggi nella città di Adamuz, in Andalusia. Il bilancio potrebbe aggravarsi. È l’aggiornamento riportato questa mattina dall'emittente radiofonica COPE. Il presidente della giunta di andalusia, Juanma Moreno, ha anche avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore perché uno dei vagoni deragliati è molto deteriorato, rendendo difficili le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

