Scontro fra due treni in Andalusia almeno 10 morti e passeggeri intrappolati | un convoglio è deragliato e ha colpito l' altro

Incidente ferroviario in Spagna. Due treni ad alta velocità sono deragliati, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia. Lo riporta l'agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l'incidente ha causato almeno dieci morti. Almeno un centinaio i feriti, 25 dei quali gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha reso noto che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva facendolo deragliare a sua volta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

