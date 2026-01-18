Scontro fra due treni in Andalusia almeno 5 morti e passeggeri intrappolati | un convoglio è deragliato e ha colpito l' altro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nella località di Adamuz (Cordova), dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. Al momento si registrano almeno cinque vittime e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati tra i rottami. Le autorità stanno intervenendo per soccorsi e verificare le cause dell'incidente.

Incidente ferroviario in Spagna. Due treni ad alta velocità sono deragliati, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia. Lo riporta l'agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l'incidente ha causato almeno cinque morti e diversi feriti. Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha reso noto che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva facendolo deragliare a sua volta. Incidente ferroviario in Spagna I treni erano diretti alla stazione di Madrid Puerta de Atocha, la circolazione dell'alta velocità fra l'Andalusia e Madrid è interrotta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: morti e feriti

Due treni ad alta velocità sono deragliati ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, ha causato alcuni feriti e si stanno ancora valutando eventuali vittime. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e per le operazioni di soccorso. L’evento ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza dei trasporti nella regione.

