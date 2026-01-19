Scontri tra ultras sull’A1 | guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma

Scontri tra ultras di Fiorentina e Roma si sono verificati oggi intorno alle 12.30 sull’autostrada A1, vicino a Casalecchio di Reno. Circa duecento tifosi sono scesi dai veicoli, coinvolgendo violenze con spranghe, bastoni e sassi. L’incidente ha creato una situazione di pericolo per automobilisti e passanti, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per contenere la situazione.

Gravi scontri tra ultras di Fiorentina e Roma si sono verificati intorno alle 12.30 sull’autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna: circa duecento tifosi sono scesi dai veicoli dando vita a violenze con spranghe, bastoni e sassi, mettendo a rischio automobilisti e passanti. La dinamica: traffico bloccato e violenze in corsia d’emergenza. L’episodio si è consumato sulla corsia d’emergenza. I tifosi viola erano diretti allo stadio Dall’Ara per la gara contro il Bologna, mentre i romanisti viaggiavano verso Torino. Auto e minibus si sono fermati improvvisamente, paralizzando la circolazione e coinvolgendo anche cittadini estranei ai gruppi, alcuni dei quali hanno riportato danni ai veicoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Violenza tra tifosi: scontri con mazze e martelli tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1

Gli incidenti tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1 hanno portato a scontri violenti con l’utilizzo di mazze e martelli, causando danni a veicoli e creando situazioni di grave pericolo. Questo episodio evidenzia le tensioni tra le tifoserie e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica durante eventi sportivi e incontri tra gruppi ultras.

