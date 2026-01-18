Violenza tra tifosi | scontri con mazze e martelli tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1

Gli incidenti tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1 hanno portato a scontri violenti con l’utilizzo di mazze e martelli, causando danni a veicoli e creando situazioni di grave pericolo. Questo episodio evidenzia le tensioni tra le tifoserie e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica durante eventi sportivi e incontri tra gruppi ultras.

Scontri violentissimi sull’A1 tra ultras di Roma e Fiorentina: mazze, martelli e auto danneggiate in pochi minuti di caos.. Un nuovo episodio di violenza tra tifosi ha scosso il mondo del calcio italiano. Nel primo pomeriggio, lungo il tratto dell’A1 tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita di Casalecchio di Reno, un fortuito incrocio tra gruppi di ultras della Roma e della Fiorentina è degenerato in pochi minuti in una scena di caos e aggressioni. Un incrocio casuale che diventa un detonatore. Le due tifoserie, storicamente divise da una rivalità accesa, erano in viaggio verso le rispettive trasferte: la Fiorentina diretta a Bologna per il derby dell’Appennino, la Roma verso Torino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Nella giornata di oggi, si sono verificati violenti scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina lungo l'autostrada, coinvolgendo circa 200 persone. Le tensioni, alimentate da futili motivi, sono degenerate in azioni di guerriglia con mazze e spranghe. La polizia è intervenuta per sedare la rissa e garantire la sicurezza, mentre le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti.

