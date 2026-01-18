Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’autostrada guerriglia in A1 VIDEO

Gravi disordini si sono verificati nel primo pomeriggio lungo un tratto autostradale, dove ultras della Fiorentina e tifosi della Roma sono venuti a contatto durante gli spostamenti verso le rispettive trasferte. Secondo le prime informazioni, l’incrocio dei due gruppi ha provocato scontri e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma sull'autostrada A1, in direzione Bologna, hanno attirato l'attenzione. Si tratta di un episodio che ha coinvolto due gruppi di supporter, evidenziando la tensione tra le due squadre. Questa ricostruzione fornisce i dettagli di quanto avvenuto, nel contesto di una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al calcio e al ricordo del presidente Rocco Commisso.

Si sono verificati scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina in autostrada, nei pressi dell'uscita Casalecchio di Reno. L'episodio ha coinvolto gruppi di supporters delle due squadre, provocando disagi e interventi delle forze dell'ordine. Si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi e i momenti di aggregazione tra tifoserie.

