Pro Pal la mossa per aggirare il Daspo a Mohammad Hannoun
Le manifestazioni del sabato dei pro Pal si sono spostate da Milano a Sesto San Giovanni, città immediatamente contigua al capoluogo lombardo, per aggirare il daspo imposto a Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Una decisione necessaria in conseguenza delle dichiarazioni dell'uomo durante uno dei cortei che si sono tenuti nelle scorse settimane a Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolineò che le parole di Hannoun furono di " carattere 'istigatorio', sostanzialmente approvando i sanguinosi abusi commessi da miliziani di Hamas nei confronti di altri cittadini palestinesi ritenuti 'collaborazionisti' dell'esercito israeliano ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Botta e risposta a distanza tra Putin e Trump: «Non avranno conseguenze»; «Vedremo tra sei mesi». L’agenzia di stampa statale russa Tass rilancia un’intervista di Orban in cui il premier ungherese dice: «Stiamo lavorando su come aggirare questa sanzione - facebook.com Vai su Facebook
Pro Pal, la mossa per aggirare il Daspo a Mohammad Hannoun - Il corteo ha "traslocato" nella vicina città di Milano dopo che al presidente dell'Associazione Palestinesti in Italia è stato dato un foglio di via dal capoluogo: "Sostengo moralmente la legittima re ... Scrive msn.com
Tensione tra Pro Pal e polizia a Porta Susa a Torino, carica sui manifestanti che vogliono entrare in stazione - Tensione a Torino nel corteo pro Pal: scontri a Porta Susa, lanci di bottiglie e sassi. Come scrive virgilio.it
Milano, manifestazione pro Pal: centinaia si muovono da piazza della Scala a via Palestro. Traffico bloccato - Gli attivisti protestano contro i nuovi bombardamenti sulla Striscia. Secondo milano.corriere.it