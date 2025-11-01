Pro Pal la mossa per aggirare il Daspo a Mohammad Hannoun

Le manifestazioni del sabato dei pro Pal si sono spostate da Milano a Sesto San Giovanni, città immediatamente contigua al capoluogo lombardo, per aggirare il daspo imposto a Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Una decisione necessaria in conseguenza delle dichiarazioni dell'uomo durante uno dei cortei che si sono tenuti nelle scorse settimane a Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolineò che le parole di Hannoun furono di " carattere 'istigatorio', sostanzialmente approvando i sanguinosi abusi commessi da miliziani di Hamas nei confronti di altri cittadini palestinesi ritenuti 'collaborazionisti' dell'esercito israeliano ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

