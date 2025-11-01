‘Daspo’ da Milano per Hannoun l’annuncio dal corteo pro Pal | Farò ricorso
(Adnkronos) – "Farò ricorso contro il foglio di via. I miei legali sono già al lavoro". Ad annunciarlo oggi è Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, a margine del corteo pro Pal di Milano. Il questore della città, Bruno Megale, ha emesso lo scorso 25 ottobre un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
