‘Daspo’ da Milano per Hannoun l’annuncio dal corteo pro Pal | Farò ricorso

Periodicodaily.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Farò ricorso contro il foglio di via. I miei legali sono già al lavoro". Ad annunciarlo oggi è Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, a margine del corteo pro Pal di Milano. Il questore della città, Bruno Megale, ha emesso lo scorso 25 ottobre un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

