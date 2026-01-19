Scomparso da una settimana e il mistero di Milano | che fine ha fatto Diego Baroni?
Da una settimana, di Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto, non si hanno più notizie. La sua scomparsa, avvenuta il 12 gennaio, ha generato preoccupazione e incertezza nella provincia di Verona e nel Nord Italia. Restano ancora da chiarire le circostanze di questa sparizione, mentre le autorità continuano le ricerche per trovare il giovane e fare luce sulla vicenda.
Diego Baroni scomparso a 14 anni da giorni da Verona, i video su TikTok e la pista che porta a Milano
Diego Baroni scomparso a 14 anni: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano”
