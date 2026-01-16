Diego Baroni scomparso a 14 anni | Ha condiviso video su TikTok potrebbe essere a Milano

Sono ancora in corso le ricerche di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso lunedì 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, Verona. Si pensa che possa trovarsi a Milano e, prima della scomparsa, aveva condiviso alcuni video su TikTok. Le autorità collaborano con le famiglie e i testimoni per rintracciare il giovane e fare luce sulla sua scomparsa.

Continuano senza esito le ricerche di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, nella mattinata di lunedì 12 gennaio 2026. Le autorità e la famiglia stanno monitorando ogni pista possibile nella speranza di ritrovarlo al più presto. Secondo quanto ricostruito dai familiari, Diego è uscito di casa alle 6.45 per prendere la corriera che ferma davanti alla sua abitazione e che lo avrebbe dovuto portare al suo istituto scolastico. La sua destinazione era l' Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Giovanni Giorgi, dove frequenta il primo anno.

