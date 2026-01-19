Sci Trofeo MM Crew Trionfo degli sciatori del team di Guarcino

Il Trofeo “MM Crew”, organizzato dal team di Guarcino, segna l’inizio del Calendario Regionale dello sci laziale. Questa competizione rappresenta un momento importante per gli appassionati della disciplina, offrendo una piattaforma per la crescita tecnica e sportiva degli sciatori locali. L’evento si svolge in un contesto di rispetto e collaborazione, contribuendo a valorizzare il territorio e la passione per lo sci nella regione.

Con il Trofeo “MM Crew”, organizzato dall’omonimo team di Guarcino, ha ufficialmente preso il via il Calendario Regionale dello sci laziale. Sulla pista Montefreddo di Ovindoli, tre le gare disputate, secondo l’innovativo format “Flipper”. Sono stati i ragazzi del team organizzatore a recitare la.🔗 Leggi su Today.it Impact 18.12.2025 Il trionfo del Team TNA e la ribalta di Arianna Grace

Leggi anche: Centenario degli sciatori del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sci laziale, l'MM Crew domina l'esordio stagionale a Ovindoli - Nel Trofeo "MM Crew" sulla pista Montefreddo vinte 20 gare su 30 dal team di Guarcino.

