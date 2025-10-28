Centenario degli sciatori del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle

Il gruppo sciatori “Fiamme Gialle” celebra un secolo di vita alla presenza del presidente Mattarella. Occasione per ricordare anche il 60° anniversario del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Centenario degli sciatori del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle

RTTR La Televisione. . MATTARELLA. OMAGGIO A CENTO ANNI DI IMPEGNO Il capo dello Stato atteso domani a Trento per il Centenario gruppo sciatori Fiamme Gialle e il 60esimo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, entrambi nati in Trentino. Pre - facebook.com Vai su Facebook

Festa per il centenario del G.S. Fiamme Gialle assieme al Soccorso Alpino: quante stelle alla cerimonia - Oggi a Trento le celebrazioni per un doppio storico anniversario in casa della Guardia di Finanza, con il presidente Sergio Mattarella al fianco degli atleti, dai miti del ... Scrive neveitalia.it

Guardia di Finanza, Mattarella a Trento per gli anniversari del Gruppo sciatori e del Soccorso alpino - com) Trento, 28 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Trento alle celebrazioni per il centenario del Gruppo sciatori “Fiamme gialle” e per ... Segnala mi-lorenteggio.com

Guardia di Finanza: doppia celebrazione, 100 anni Fiamme Gialle sciatori e 60 anni Soccorso Alpino - Si è tenuta oggi, martedì 28 Ottobre, a Trento, nella suggestiva cornice del Castello del Buonconsiglio, la cerimonia ... Scrive valtellinanews.it