Scende dall’auto per aiutare una persona in difficoltà viene travolto da un altro veicolo | morto 25enne

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è morto questa mattina all’alba sulla statale 16 a nord di Bari travolto da una automobile. Secondo le prime ricostruzioni, era sceso dalla sua vettura a soccorrere un altro automobilista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

