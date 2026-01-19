Auto in panne tragico incidente | anziana investita e uccisa sotto gli occhi di marito e figlia

Nella serata del 19 gennaio, lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana, si è verificato un grave incidente in cui una donna di 76 anni è stata investita e deceduta davanti agli occhi del marito e della figlia. L'incidente ha coinvolto anche un'auto in panne, contribuendo alla dinamica tragica dell'evento. Le autorità sono intervenute per le verifiche e le indagini sono in corso.

Tragico incidente stradale nella prima serata di oggi, 19 gennaio, lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi): una donna di 76 anni, E.P. le iniziali, di Oria è stata investita mentre attraversava la strada. L'impatto non le ha lasciato scampo, è morta sul posto. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118. Rientrava a casa dopo una visita medica Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata investita dopo avere lasciato al lato della strada la sua Fiat Seicento. È morta sotto gli occhi del marito e della figlia con i quali stava rientrando da una visita medica effettuata a Francavilla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il 19 gennaio 2026, lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una donna di 76 anni.

