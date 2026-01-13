Sanità nasce Soluzioni Integrate Maggioli nuovo polo del gruppo

Il Gruppo Maggioli annuncia la creazione di Soluzioni Integrate Maggioli, una nuova società formata dalla fusione di Sinapsys e Aicof. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta nel settore sanitario, integrando competenze e risorse per supportare efficacemente le esigenze del settore. La nuova realtà si inserisce nel percorso di crescita e innovazione del gruppo, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le soluzioni dedicate alla sanità.

(Adnkronos) – Il Gruppo Maggioli annuncia la nascita di "Soluzioni Integrate Maggioli", nuova società risultante dalla fusione tra Sinapsys e Aicof. L'operazione rientra nella strategia di rafforzamento degli asset del Gruppo nei settori della sanità digitale e dei sistemi informativi della pubblica amministrazione centrale. La nuova realtà riunisce 350 professionisti operativi nelle sedi di Roma, Catanzaro, .

