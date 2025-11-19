Nasce a Milano la scuola del futuro | un nuovo Polo Formativo Sportivo unico in Italia con un tutor IA per ogni studente

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 novembre 2025 – Far diventare lo sport, la passione di molti giovani, una materia di studio per poi trasformarla nella propria professione. Nasce così a Milano un centro d’eccellenza per studenti-atleti e futuri manager dello sport. Un polo formativo sportivo senza eguali. Per numeri, livello di innovazione e vocazione globale. Si trova in via Plezzo 10, nel cuore del quartiere di Lambrate e comprende, in filiera, un Liceo Scientifico Sportivo Internazionale AI Powered e un ITS Academy post diploma, con percorsi professionalizzanti in Sport Management e Football Management. Il liceo scientifico, denominato Liceo Alfa, rappresenta una realtà nuova che inizierà le sue lezioni nel mese di settembre 2026, ma che ha già registrato moltissime adesioni grazie alle sue peculiarità: niente carta, solo libri digitali creati ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

