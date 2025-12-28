Scuole aperte | il progetto della Regione Emilia-Romagna che promuove comunità e aggregazione dopo l' ultima campanella

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baiso, poco più di 3 mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. Poi ancora, da Parma a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Sono alcuni dei comuni dove nei prossimi mesi gli studenti delle scuole secondarie di primo grado potranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

scuole aperte il progetto della regione emilia romagna che promuove comunit224 e aggregazione dopo l ultima campanella

© Modenatoday.it - "Scuole aperte": il progetto della Regione Emilia-Romagna che promuove comunità e aggregazione dopo l'ultima campanella

Leggi anche: Scuole aperte, come funziona il progetto per le medie dell’Emilia-Romagna

Leggi anche: "Scuole aperte partecipate in rete": il progetto che trasforma le scuole in centri di comunità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pubblicato l’Avviso “Scuole aperte”: oltre 10 milioni di euro per spazi educativi più innovativi e inclusivi; Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. Nuovi per coltivare passioni; Un nuovo modello educativo in regione: 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’, diversi nel ravennate; Scuole aperte, come funziona il progetto per le medie dell’Emilia-Romagna.

scuole aperte progetto regioneProgetto "Scuole aperte", la Regione stanzia oltre 297mila euro per Parma - Da Baiso (poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia) a Bologna. gazzettadiparma.it

“Scuole aperte”: alle medie in classe oltre il normale orario. VIDEO - REGGIO EMILIA – Duecentomila euro al Comune capoluogo, 30. reggionline.com

Progetto “Scuole aperte”: soldi a cinque Comuni reggiani - REGGIO EMILIA – Duecentomila euro al Comune di Reggio, 30. reggionline.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.