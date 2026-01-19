La Corte dei Conti | L' Emilia-Romagna si conferma un riferimento per il sistema sanitario nazionale
La Corte dei Conti ha confermato l'Emilia-Romagna come esempio di riferimento per il sistema sanitario nazionale. Nella relazione al Parlamento sul triennio 2022-2024, la regione viene riconosciuta per la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari offerti. Questa valutazione sottolinea l’importanza di un modello regionale che può rappresentare un punto di riferimento per l’intero sistema sanitario italiano.
Sistema sanitario, Corte dei Conti: Incidenza stabile sul Pil ma restano forti divari tra tra Nord e SudSecondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale mostra un’incidenza stabile sul Pil, evidenziando un percorso di consolidamento.
Corte Conti, 'in Campania oltre 70 milioni per smaltire liste d'attesa' - Nel corso del 2024 la Regione Campania ha destinato risorse pari a 72,084 milioni di euro per favorire lo smaltimento delle liste di attesa. ansa.it
La Corte dei conti: nel 2024 saldo positivo tra chi decide di curarsi altrove e chi viene nella nostra provincia, ma sul decennio il dato resta negativo: – 61.788 - facebook.com facebook
Corte Conti: sanità in difficoltà, crescono Lea ma spesa farmaci ai massimi. Critico il fronte mobilità sanitaria: in 10 anni la 'fuga' pesa 828 milioni #ANSA x.com
