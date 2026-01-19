San Donato beffa nel recupero Orvietana premiata da un episodio

Nella partita tra Orvietana e San Donato Tavarnelle, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un episodio decisivo. La formazione di Orvietana ha schierato i giocatori principali, tra cui Formiconi, Paletta e Mauro. La sfida si è svolta con un ritmo equilibrato, con l’Orvietana che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, conquistando punti importanti nel campionato.

ORVIETANA 1 SAN DONATO TAVARNELLE 0 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi, Caon, Simic, Savshak (50' Sforza), Arsenijevic, Lobrano, Nhaga (50' Tilli), Mauro, Barbini (60' Tronci). All. N. Pascali SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Croce, Sardilli,(82' Morina), Falconi, Morelli, Alfani, Nardella, Mignani, Rotondo, Ronci (63' Perugi), Calonaci. All. V. Bonuccelli Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo (Raccagna-Tosello) Marcatori: 90+2 Berardi. ORVIETO – Trova poca fortuna, in Umbria, il San Donato Tavarnelle di Vitaliano Bonuccelli. Al pareggio di Trestina, raggiunto a pochi minuti dal termine, è seguita la sconfitta odierna a Orvieto con il goal che ha deciso l'incontro segnato da Berardi a un minuto dallo scadere dell'extra time.

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Grosseto, la sfida si conclude con una sconfitta all’ultimo minuto per i padroni di casa, grazie a un gol dell’ex nel recupero. La partita, combattuta e intensa, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, ma è stato il gol finale a determinare il risultato. Atletico Catania, beffa nel recupero: la capolista Modica la spunta nel recupero

Nel recupero, Modica si aggiudica la sfida contro l'Atletico Catania 1994 Viagrande, grazie a un gol di Tommaso Bonanno al quinto minuto di recupero. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, evidenziando l'equilibrio tra le due squadre e il valore della capolista nel campionato. Un risultato che potrebbe influenzare la classifica e il morale delle due compagini.

