Atletico Catania beffa nel recupero | la capolista Modica la spunta nel recupero

Nel recupero, Modica si aggiudica la sfida contro l'Atletico Catania 1994 Viagrande, grazie a un gol di Tommaso Bonanno al quinto minuto di recupero. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre e il valore della capolista nel campionato. Un risultato che potrebbe influenzare la classifica e il morale delle due compagini.

L'Atletico Catania 1994 Viagrande fa tremare la capolista Modica. I rossoblù si impongono per 1-0 grazie ad un gol di Tommaso Bonanno, un passato nelle fila atletiste, realizzato al quinto dei sei minuti di recupero concessi dall'arbitro Guarino di Avellino. Una vera e propria beffa per i ragazzi.

È l’anno del Modica. I rossoblu battono l’Atletico Catania: il gol partita segnato a tempo scaduto È l’anno del Modica. Il Modica batte l’Atletico Catania – Viagrande con un gol realizzato da Floro Valenca direttamente su calcio d’angolo, anche se per gli osserva - facebook.com facebook

