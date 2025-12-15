San Donato beffa amara Gol dell’ex nel recupero

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Grosseto, la sfida si conclude con una sconfitta all’ultimo minuto per i padroni di casa, grazie a un gol dell’ex nel recupero. La partita, combattuta e intensa, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, ma è stato il gol finale a determinare il risultato.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Tampucci; Croce, Morelli, Cecchi; Sardilli, Gistri, Falconi, Torrini; Ciravegna (20' Senesi, 80' Pecchia); Calonaci (90' Alfani), Rotondo (71' Morina) all. Bonuccelli. GROSSETO (4-3-1-2): Marcu; Ciraudo, Brenna, Ampollini (80' Disanto), D'Ancona; Fiorani (67' Gerardini), Della Latta (71' Sacchini), Sabelli; Regoli (58' Riccobono); Ciabuschi (58' Benedetti), Marzierli all. Indiani. Arbitro: Pasqualini di Macerata Marcatori: 90'+2 Marzierli Note: ammoniti Torrini, Sardilli, Pecchia. TAVARNELLE – C'è molto rammarico nel San Donato Tavarnelle per la sconfitta patita ieri al Pianigiani contro il Grosseto. Il Grosseto beffa il San Donato Tavarnelle: il gol dell'ex Marzierli gela i gialloblu al minuto 92. Primo tempo con occasioni gialloblu, ripresa di marca ospite. Quando lo 0-0 sembra sc