Si dimette il sindaco Pd di Salerno | sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De Luca

Il sindaco Pd di Salerno ha annunciato le proprie dimissioni, consegnando formalmente la decisione al Segretario generale, che procederà con le procedure previste. La notizia si inserisce in un contesto politico che vede il possibile ritorno di Vincenzo De Luca, figura di rilievo nella scena locale. La decisione del primo cittadino sarà ora valutata dagli organi istituzionali competenti, segnando un momento di transizione per l’amministrazione cittadina.

“Ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Segretario generale affinché le inoltri al Consiglio comunale e al presidente del Consiglio, Angelo Caramanno, così come prescritto nella procedura”. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo essersi dimesso dal suo incarico di primo cittadino e di conseguenza da presidente della Provincia. E sullo sfondo c’è il possibile ritorno dell’intramontabile Vincenzo De Luca. I motivi. “ Si correva il rischio- ha detto Napoli – di svolgere questo resto di consiliatura delegando ad un’azione ordinaria che non possiamo permetterci: c’è bisogno di una spinta propulsiva, di nuove progettualità, nuove iniziative che hanno davanti un tempo ragionevole per la loro realizzazione piuttosto che fare quest’anno stancamente, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini avere un’amministrazione con una durata di 5 anni che potesse svolgere un’attività di progettazione e di proposte assolutamente adeguate alle nostre esigenze”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

