Si dimette il sindaco Pd di Salerno | sullo sfondo il ritorno dell’eterno Vincenzo De Luca
Il sindaco Pd di Salerno ha annunciato le proprie dimissioni, consegnando formalmente la decisione al Segretario generale, che procederà con le procedure previste. La notizia si inserisce in un contesto politico che vede il possibile ritorno di Vincenzo De Luca, figura di rilievo nella scena locale. La decisione del primo cittadino sarà ora valutata dagli organi istituzionali competenti, segnando un momento di transizione per l’amministrazione cittadina.
“Ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Segretario generale affinché le inoltri al Consiglio comunale e al presidente del Consiglio, Angelo Caramanno, così come prescritto nella procedura”. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo essersi dimesso dal suo incarico di primo cittadino e di conseguenza da presidente della Provincia. E sullo sfondo c’è il possibile ritorno dell’intramontabile Vincenzo De Luca. I motivi. “ Si correva il rischio- ha detto Napoli – di svolgere questo resto di consiliatura delegando ad un’azione ordinaria che non possiamo permetterci: c’è bisogno di una spinta propulsiva, di nuove progettualità, nuove iniziative che hanno davanti un tempo ragionevole per la loro realizzazione piuttosto che fare quest’anno stancamente, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini avere un’amministrazione con una durata di 5 anni che potesse svolgere un’attività di progettazione e di proposte assolutamente adeguate alle nostre esigenze”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Salerno, si dimette il sindaco Vincenzo Napoli: sullo sfondo l’ipotesi De Luca
Leggi anche: Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca
COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE; Resti umani tra i rifiuti del cimitero di Aci Catena, il Pd chiede le dimissioni del sindaco; Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno e convoca il Consiglio Provinciale.
Si dimette il sindaco di Salerno e "ricompare" Vincenzo De Luca: la sfida elettorale che preoccupa il Pd - Vincenzo Napoli lascia la guida della città e spiana la strada alla candidatura dell'ex presidente della Regione Campania ... today.it
Si dimette il sindaco di Salerno e torna Vincenzo De Luca: si ricandida per la quinta volta - Intanto il suo braccio destro, Mastursi, è diventato capo di una potente azienda pubblica ... fanpage.it
Colpo di scena a Salerno, si dimette il sindaco - Dopo l'annuncio il centrodestra insorge: «Tutto architettato per agevolare il rientro di De Luca». avvenire.it
Salerno, si dimette sindaco Napoli: possibile ritorno di De Luca - facebook.com facebook
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti, si dimette x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.