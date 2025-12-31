Il mistero degli scheletri umani abbandonati nel cimitero tra i sacchi della spazzatura

Nel cimitero di Aci Catena, in provincia di Catania, sono stati rinvenuti circa venti sacchi di spazzatura contenenti resti umani, tra cui teschi e ossa. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sul motivo di questi abbandoni, creando un mistero da chiarire. Le autorità stanno indagando per ricostruire la vicenda e garantire rispetto per i luoghi di sepoltura.

