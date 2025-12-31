Il mistero degli scheletri umani abbandonati nel cimitero tra i sacchi della spazzatura
Nel cimitero di Aci Catena, in provincia di Catania, sono stati rinvenuti circa venti sacchi di spazzatura contenenti resti umani, tra cui teschi e ossa. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sul motivo di questi abbandoni, creando un mistero da chiarire. Le autorità stanno indagando per ricostruire la vicenda e garantire rispetto per i luoghi di sepoltura.
Teschi, femori, braccia, tibie. C'era di tutto nei circa venti sacchi della spazzatura rinvenuti all'interno di una discarica abusiva nel cimitero di Aci Catena (Catania). I resti umani sono stati scoperti durante alcune verifiche dell'Arpa, in seguito al ritrovamento di bare, casse in zinco e. 🔗 Leggi su Today.it
