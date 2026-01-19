Sabatini apre la polemica | Gol di Lautaro Martinez? Quello di Pio Esposito non è un assist e vi spiego perchè

Sabatini ha sollevato un dibattito sul gol di Lautaro Martinez contro l’Udinese, sostenendo che il tocco di Pio Esposito non possa essere considerato un assist. La questione riguarda la corretta attribuzione dei meriti nelle azioni da gol e invita a riflettere sulle interpretazioni delle regole nel calcio. Questo dibattito evidenzia l'importanza di analizzare con attenzione le situazioni di gioco e le decisioni arbitrali.

Inter News 24 Sabatini, noto giornalista, ha aperto la polemica sul gol di Lautaro Martinez contro l’Udinese: quello di Pio Esposito non è da considerare un assist. Il lunedì post-campionato si infiamma negli studi di Pressing, dove una provocazione di Sandro Sabatini ha innescato un acceso dibattito sull’assist fornito da Pio Esposito per il gol vittoria di Lautaro Martinez contro l’Udinese. Mentre i tifosi nerazzurri celebrano la “Pi-La” (la coppia Esposito-Lautaro), il giornalista mette in discussione la natura stessa del passaggio decisivo. Lo scontro: immediatezza contro determinazione. Sabatini ha lanciato il guanto di sfida ai colleghi, sostenendo che il tocco di Pio Esposito — una splendida sponda di tacco che ha liberato il capitano al 20? del primo tempo — sia un assist valido solo per le logiche del fantacalcio e non per quelle del calcio reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pio Esposito, calciatore dell'Inter, ha commentato a Sky Sport il suo recente gol contro il Lecce, sottolineando la soddisfazione personale e il ruolo di riserva che ricopre. Con parole chiare e misurate, ha spiegato le sensazioni legate all’ingresso dalla panchina e l’importanza di mantenere la concentrazione in una stagione lunga e impegnativa. Di seguito, le sue parole e il suo punto di vista sull’andamento della squadra.

