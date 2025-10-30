Marchegiani | L’Inter ha fatto due partite differenti Lautaro meglio con Pio Esposito vi spiego perché
Luca Marchegiani, ex calciatore e attuale commentatore, è intervenuto a Sky Calcio Club per analizzare la vittoria dell' Inter contro la Fiorentina. Marchegiani ha elogiato la prestazione dei nerazzurri, sottolineando la solidità della squadra e l'importanza dei singoli, con particolare attenzione agli aspetti tattici che hanno permesso ai ragazzi di Chivu di ottenere il risultato. LA VITTORIA DELL'INTER – L'Inter le occasioni le ha avute, anche nel primo tempo: ma sono stati due spezzoni di partite differenti.
