Ruhpolding accende l’Italia | Giacomel in giallo Vittozzi da applausi

Ruhpolding ha visto protagonisti gli atleti italiani di biathlon, confermando l’ottimo stato di forma della squadra. Giacomel mantiene la testa della classifica generale, mentre le donne si distinguono in staffetta, raggiungendo il secondo posto. Vittozzi si è distinta nelle prove di tiro, contribuendo ai risultati complessivi. L’evento ha sottolineato la crescita e la competitività del biathlon italiano nel contesto internazionale.

Una settimana di emozioni fortissime in Germania: Giacomel consolida la leadership della Coppa del Mondo, le azzurre volano al secondo posto in staffetta e Vittozzi brilla al tiro. Ora, occhi puntati sull'ultima tappa di coppa del mondo prima delle olimpiadi a Nove Mesto na Morave.

A Ruhpolding, alla Chiemgau Arena, si svolge una tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia schiera undici atleti, con Giacomel in testa alla classifica generale e il rientro di Wierer e Vittozzi, fondamentali per la squadra. Un appuntamento importante per gli atleti italiani, che affronteranno le gare di gennaio con determinazione e concentrazione. LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel difende il pettorale giallo-rosso, torna Botn

Segui in tempo reale la gara di biathlon Sprint a Ruhpolding 2026, con Giacomel in maglia gialla-rossa e il ritorno di Botn. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e le posizioni di partenza, previste alle 14:15. Quentin Fillon Maillet è l'unico atleta ancora capace di vincere tre eventi consecutivi, un'impresa che aggiunge interesse a questa competizione.

In una Chiemgau Arena piena di tifosi, Johannes Dale-Skjevdal vince l'inseguimento maschile, davanti a Eric Perrot e terzo Martin Ponsiluoma: si chiude così la tappa di Ruhpolding 2026. Dopo il successo di Sebastian Samuelsson nella sprint di sabato 17 g

