LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Giacomel difende il pettorale giallo-rosso torna Botn

Segui in tempo reale la gara di biathlon Sprint a Ruhpolding 2026, con Giacomel in maglia gialla-rossa e il ritorno di Botn. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e le posizioni di partenza, previste alle 14:15. Quentin Fillon Maillet è l’unico atleta ancora capace di vincere tre eventi consecutivi, un’impresa che aggiunge interesse a questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14:15 Il solo Quentin Fillon Maillet per quanto riguarda i biathleti in attività è riuscito nell'impresa di imporsi in 3 eventi individuali consecutivamente. Oggi Giacomel insegue il quarto successo, laddove arrivò il primo podio della sua carriera. 14:10 Buon pomeriggio e benvenuti alla Sprint maschile di Ruhpolding: Tommaso Giacomel indossa il pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo e anche quello rosso di leader della Coppa Sprint. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile da Ruhpolding, cattedrale tedesca della Coppa del Mondo di Biathlon, oggi Tommaso Giacomel corre per la storia in un contesto gradito da sempre alla Nazionale azzurra! Si inizia a fare sul serio anche a livello maschile per quanto riguarda la 5^ tappa della stagione di Coppa del Mondo, quest'ultima che vede al comando della classifica generale il classe 2000 trentino Tommaso GIACOMEL! La sprint da 10 chilometri di oggi è una gara molto importante, poiché rientra uno dei rivali dell'azzurro: Johan Olav Botn.

