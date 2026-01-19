Rapinano orologio da 200mila euro a un imprenditore russo in zona San Babila presi dopo un mese a Malpensa

A Milano, vicino a piazza San Babila, un imprenditore russo è stato rapinato di un orologio dal valore di 200.000 euro. L'episodio si è verificato lo scorso 19 gennaio e, dopo circa un mese, i responsabili sono stati catturati all'aeroporto di Malpensa. La vicenda evidenzia la crescente attenzione alle rapine di alto valore nella zona centrale della città.

Milano, 19 gennaio 2026 – Il blitz a due passi da piazza San Babila. L'imprenditore incrociato per strada, seguito e aggredito. In due contro uno per depredarlo dell'orologio: uno lo blocca e l'altro afferra l'avambraccio sinistro e strappa il cronografo da 200mila euro. L'indagine della polizia e il fermo dei presunti autori, bloccati un mese dopo il raid a Malpensa mentre stavano per imbarcarsi su un aereo diretto a Barcellona. In carcere. In manette due specialisti franco-algerini di 18 e 32 anni, entrambi incensurati in Italia: con ogni probabilità, sono arrivati a Milano per colpire, vendere il bottino a qualche ricettatore di fiducia e ripartire per la Spagna.

