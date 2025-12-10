Milano rubano orologio da 80mila euro | individuati due algerini

A Milano, due cittadini algerini sono stati identificati come autori di un furto di un orologio del valore di 80.000 euro. Professionisti esperti, erano specializzati nel selezionare con precisione le vittime e negli obiettivi di alto valore. La loro abilità e la pianificazione accurata hanno reso il colpo particolarmente sofisticato.

