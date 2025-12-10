Milano rubano orologio da 80mila euro | individuati due algerini
A Milano, due cittadini algerini sono stati identificati come autori di un furto di un orologio del valore di 80.000 euro. Professionisti esperti, erano specializzati nel selezionare con precisione le vittime e negli obiettivi di alto valore. La loro abilità e la pianificazione accurata hanno reso il colpo particolarmente sofisticato.
Due professionisti specializzati e molto abili nella selezione delle vittime e nella scelta degli orologi da rubare.
Stefano De Martino, a Milano gli rubano un Patek Philippe con il trucco dello specchietto
Rubano a casa dell’ex primo ballerino della Scala di Milano Giuseppe Carbone: arrestata una banda
In tre rubano vestiti da H&M in centro a Milano: arrestati
GLI RUBANO LA BICI A MILANO, MA COL GPS LA SEGUE E LA RITROVA IN UN BOX DI GORGONZOLA. INTERVENGONO I CARABINIERI Gli avevano rubato la bicicletta, abbastanza costosa, a Milano ma lui aveva installato sopra il gps, un piccolo dispositivo
"Oggi può aprire chi vuole: il risultato è che siamo troppi e la qualità si abbassa. Molti #locali aprono con #soldi riciclati in mano alle #mafie: lavorano male, tanto non hanno interesse a guadagnare, ti rubano il #personale e rovinano la piazza" Viviana Varese Vai su X
Rubavano orologi di lusso agli automobilisti fermi nel traffico a Milano: due arresti. Ecco la tecnica dello specchietto VIDEO - Agivano con rapidità e precisione, scegliendo le loro vittime tra gli automobilisti fermi nel traffico e sfruttando una tecnica collaudata: urtare lo specchietto
