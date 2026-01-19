Rosso Valentino | ecco il perché di quel colore nato una sera all' Opera

Il Rosso Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza, deriva da un episodio avvenuto una sera all’Opera, che ha ispirato la scelta di questo colore distintivo. Nato come un segno di stile e identità, rappresenta l’essenza di un marchio che ha saputo coniugare tradizione e modernità. Questa tonalità continua a essere un elemento riconoscibile e significativo, portando avanti nel tempo il valore dell’eleganza italiana nel contesto internazionale.

C'è un colore che, più di un logo, ha finito per raccontare un’idea di eleganza italiana nel mondo: il Rosso Valentino. Dopo la notizia della morte dello stilista quel rosso torna inevitabilmente sotto i riflettori come parte del suo lascito più immediato e riconoscibile. La nascita del Rosso Valentino sta in un’immagine rimasta impressa nella memoria del couturier quando era ancora giovanissimo: una sera all’Opera di Barcellona, lo sguardo fu catturato da una donna vestita di rosso che spiccava nella folla per intensità e presenza scenica. Un colpo di fulmine estetico che, negli anni, diventa un’ossessione felice e poi una firma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il 'Rosso Valentino", storia di un colore diventato iconaIl Rosso Valentino è molto più di un semplice colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza italiana riconosciuto a livello internazionale.

