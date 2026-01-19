Rosso Valentino | ecco il perché di quel colore nato una sera all' Opera

Il Rosso Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza, deriva da un episodio avvenuto una sera all’Opera, che ha ispirato la scelta di questo colore distintivo. Nato come un segno di stile e identità, rappresenta l’essenza di un marchio che ha saputo coniugare tradizione e modernità. Questa tonalità continua a essere un elemento riconoscibile e significativo, portando avanti nel tempo il valore dell’eleganza italiana nel contesto internazionale.

C'è un colore che, più di un logo, ha finito per raccontare un'idea di eleganza italiana nel mondo: il Rosso Valentino. Dopo la notizia della morte dello stilista quel rosso torna inevitabilmente sotto i riflettori come parte del suo lascito più immediato e riconoscibile. La nascita del Rosso Valentino sta in un'immagine rimasta impressa nella memoria del couturier quando era ancora giovanissimo: una sera all'Opera di Barcellona, lo sguardo fu catturato da una donna vestita di rosso che spiccava nella folla per intensità e presenza scenica. Un colpo di fulmine estetico che, negli anni, diventa un'ossessione felice e poi una firma.

“Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell’eroina.” Valentino Valentino Garavani, nato l’11 maggio 1932 a Voghera, Lom - facebook.com facebook

