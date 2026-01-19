Il ' Rosso Valentino storia di un colore diventato icona

Il Rosso Valentino è molto più di un semplice colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza italiana riconosciuto a livello internazionale. Nato come distintivo di un marchio di lusso, questa tonalità ha saputo diventare un’icona culturale, associata a stile e prestigio. La sua storia riflette l’evoluzione di un’identità visiva che ha contribuito a consolidare l’immagine di eccellenza del Made in Italy nel mondo.

AGI - C’è un colore che, più di un logo, ha finito per raccontare un’idea di eleganza italiana nel mondo: il Rosso Valentino. Dopo la notizia della morte dello stilista quel rosso torna inevitabilmente sotto i riflettori come parte del suo lascito più immediato e riconoscibile. La donna in rosso all'Opera di Barcellona . La nascita del Rosso Valentino sta in un’immagine rimasta impressa nella memoria del couturier quando era ancora giovanissimo: una sera all’ Opera di Barcellona, lo sguardo fu catturato da una donna vestita di rosso che spiccava nella folla per intensità e presenza scenica. 🔗 Leggi su Agi.it

