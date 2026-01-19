La storia del rosso Valentino | così è nato il colore che ha cambiato per sempre la moda

La storia del rosso Valentino rappresenta un viaggio attraverso un colore che ha rivoluzionato il mondo della moda. Un simbolo di passione, forza e identità, il rosso ha da sempre evocato emozioni profonde e significati universali. Questa narrazione ripercorre le origini e l’evoluzione di un colore che, grazie a Valentino, è diventato icona di stile e individualità.

Il rosso è differente. Il rosso è unicità. È vita, sangue e morte. È passione. È amore. È un rimedio assoluto per la tristezza e una luce nell’oscurità. È personalità. È assoluto come il bianco e il nero. Puro e prezioso nelle sue mille sfaccettature come un diamante. Non è solo passione, di più. È attrazione ed attenzione. Per questo ha catturato subito lo sguardo penetrante di un giovane Valentino Garavani, ancora studente, tra la moltitudine degli spettatori dell’Opera di Barcellona: “ Ho visto questa donna con i capelli grigi in uno dei palchi. Era molto bella, vestita di velluto rosso dalla testa ai piedi – raccontò una volta lo stilista -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 'Rosso Valentino", storia di un colore diventato icona

Il rosso Valentino, il colore più celebre della moda, nacque grazie a una donna impossibile da dimenticare

