La storia del rosso Valentino | così è nato il colore che ha cambiato per sempre la moda
La storia del rosso Valentino rappresenta un viaggio attraverso un colore che ha rivoluzionato il mondo della moda. Un simbolo di passione, forza e identità, il rosso ha da sempre evocato emozioni profonde e significati universali. Questa narrazione ripercorre le origini e l’evoluzione di un colore che, grazie a Valentino, è diventato icona di stile e individualità.
Il rosso è differente. Il rosso è unicità. È vita, sangue e morte. È passione. È amore. È un rimedio assoluto per la tristezza e una luce nell’oscurità. È personalità. È assoluto come il bianco e il nero. Puro e prezioso nelle sue mille sfaccettature come un diamante. Non è solo passione, di più. È attrazione ed attenzione. Per questo ha catturato subito lo sguardo penetrante di un giovane Valentino Garavani, ancora studente, tra la moltitudine degli spettatori dell’Opera di Barcellona: “ Ho visto questa donna con i capelli grigi in uno dei palchi. Era molto bella, vestita di velluto rosso dalla testa ai piedi – raccontò una volta lo stilista -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il 'Rosso Valentino", storia di un colore diventato iconaIl Rosso Valentino è molto più di un semplice colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza italiana riconosciuto a livello internazionale.
Il rosso Valentino, il colore più celebre della moda, nacque grazie a una donna impossibile da dimenticareIl rosso Valentino, simbolo distintivo del marchio, nasce dall’interpretazione di una donna straordinaria.
Valentino, quel rosso simbolo di eleganza che racchiude la storia della maison - Leggenda vuole che a incantare Valentino Garavani di quella particolare tonalità di rosso sia stata una visione ben precisa nella platea dell’Opera di Barcellona, alla fine degli anni Cinquanta ... adnkronos.com
In questa puntata della rubrica di “De Gustibus Marmillae” vi parliamo dell’“Oro rosso”, ovvero lo Zafferano, una spezia preziosa dalla lunga storia, lo stesso DNA da più di quattromila anni… Oro rosso, lacrime di dèi e mani sarde… e da allora non è cambiato - facebook.com facebook
La storia del distillatore artista e dei suoi spirits collettivi - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.