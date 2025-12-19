Pugni e calci in faccia per rubare un monopattino arrestati due giovani

Brignano. L’uscita dal ristorante poi l’inseguimento e infine l’aggressione sfociata in rapina. Notte da incubo per due giovani che, quest’estate sono stati rapinati del loro monopattino e picchiati con calci e pugni. I fatti risalgono alla notte del 25 giugno di quest’anno. A distanza di mesi, le indagini dei carabinieri di Treviglio hanno portato all’arresto di due 19enni di Cassano d’Adda, T.G. e L.L., accusati di una rapina aggravata commessa in concorso con altri due minorenni la cui posizione è al vaglio della Procura dei Minorenni di Brescia. Intorno all’una le vittime stavano lasciando un ristorante del paese quando sono state avvicinate da un gruppo di giovani intenzionati a impossessarsi del monopattino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Pisa, caos al pronto soccorso: calci e pugni ai carabinieri, arrestati due giovani Leggi anche: Calci, pugni e morsi ai carabinieri dopo l'inseguimento: arrestati in due Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Brignano: pugni e calci per rubare un monopattino, due arrestati - Due ragazzi erano stati aggrediti da un gruppo di quattro giovani di Cassano d'Adda. bergamo.corriere.it

Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti: 28enne arrestato - Per il 28enne, di origine brasiliana e irregolare sul territorio nazionale, si sta anche procedendo all’espulsione e al ... fanpage.it

Va con gli amici a Roma, 22enne di Castelfranco colpito con una raffica di pugni in faccia: «Ci hai provato con la pischella sbagliata» - «Ci hai provato con la pischella sbagliata» e lo massacra di pugni e calci in faccia. ilgazzettino.it

Forlì, aggressione con calci e pugni e rapina: 21enne scoperto e condotto in carcere - facebook.com facebook

Calci e pugni agli agenti dopo la rapina alla Lidl: arrestato 35enne x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.