Roma | Rocca ad Anguillara ennesimo femminicidio che fa male siamo attoniti

Roma: Rocca, ad Anguillara, si è verificato un altro grave femminicidio che scuote la comunità. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Federica Torzullo, colpita da questo tragico evento. È un momento di grande dolore e riflessione, che ci impone di affrontare con serietà e attenzione questioni di violenza di genere e sicurezza.

“Ci stringiamo alla famiglia di Federica Torzullo in questo momento di profondo dolore. Siamo increduli e attoniti per il ritrovamento del suo corpo. Questo rappresenta l’ennesimo caso di femminicidio che colpisce non solo la vittima, ma che ferisce nel profondo il cuore di tutta la comunità di Anguillara e dell’intera regione del Lazio. Mi auguro sinceramente che la giustizia possa fare rapidamente il suo corso”. Queste sono le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pronunciate in seguito al rinvenimento di un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, situata in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Anguillara, si registra un nuovo femminicidio, segnando ancora una volta la difficile realtà della violenza di genere. La situazione richiede interventi concreti e azioni efficaci per prevenire queste tragedie. L’assessora Lucarelli sottolinea l’importanza di affrontare il problema con iniziative concrete, affinché fatti come questi possano essere contrastati e ridotti, tutelando le donne e promuovendo una cultura di rispetto e sicurezza.

A Anguillara, il tragico femminicidio di Federica Torzullo rappresenta un ulteriore segnale di fallimento del sistema di tutela. La vicenda, che segue altri casi recenti, suscita dolore e rabbia tra la comunità e le istituzioni, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per prevenire simili tragedie e garantire maggiore sicurezza alle donne.

